Polícia

Mulher é presa por botar filha de 5 meses na chuva e querer 'vida sexual livre' em MS

Ela também teria "expulsado" o marido como forma de castigo, alegando que não queria a guarda da criança

16 dezembro 2025 - 11h55Luiz Vinicius
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa  

Caso de maus-tratos e uma justificativa inusitada chamaram a atenção de Três Lagoas no último final de semana, entre a noite de sábado e madrugada de domingo, dias 13 e 14, respectivamente. Mulher, de 43 anos, foi presa em flagrante por colocar a filha, de 5 meses, para fora na chuva acompanhado do companheiro, de 35 anos, como uma forma de castigo.

Ela justificou a ação dizendo que não deseja a guarda da criança e que também não queria cuidar dos outros dois filhos, de 5 e 10 anos, para "ter uma vida sexual livre", e que os cuidados com os filhos estaria impedido ela de tal conduta.

Segundo o boletim de ocorrência, o marido colocado para fora acionou a Polícia Militar e os militares ao acessarem o imóvel, encontraram a mulher ingerindo bebida alcoólica e estando em um comportamento alterado na companhia dos filhos menores de idade

Além de declarar querer uma vida sexual mais livre, a mulher destacou que chegou a entrar em vias de fato com o companheiro, o que teria provocado o abandono da bebê. O homem, por outro lado, alegou que foi agredido com uma vara de madeira.

O Conselho Tutelar foi acionado para atender o caso e acolheu as crianças, encaminhando-as para a casa da tia, irmã da suspeita. Já a mulher e o marido foram levados para a delegacia.

O caso foi registrado como maus-tratos qualificado se praticado contra pessoa menor de 14 anos e vias de fato.

