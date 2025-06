Mulher é presa por comer mais de R$ 3 mil em lanches 'pagando' com pix falso em MS

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi presa ao ser acusada de praticar estelionato contra dois estabelecimentos alimentícios de Ponta Porã. A prisão aconteceu na noite de quinta-feira (19).

Conforme as informações policiais, as ações de investigações começaram após o dono de um restaurante acionar a equipe policial, relatando que vinha sendo vítima de golpes há cerca de uma semana. Segundo o denunciante, a autora realizava diversos pedidos de pizzas e lanches, enviando comprovantes falsos de transferência via Pix.

Com base nesses comprovantes, os entregadores efetuavam a entrega normalmente, sem que os valores fossem, de fato, creditados na conta do estabelecimento.

Na noite de ontem, o comerciante monitorou um novo pedido feito pela autora, que novamente enviou um comprovante falso. Com o endereço de entrega em mãos, a equipe da Força Tática se deslocou até o local, onde encontrou um menor de idade na varanda aguardando a entrega.

A autora estava dentro da residência e, após ter seus dados confirmados, foi convidada a acompanhar os policiais até a delegacia para prestar esclarecimentos.

Durante o registro da ocorrência, o proprietário do restaurante apresentou cinco comprovantes de transferências falsas, referentes a pedidos realizados entre os dias 16 e 20 de junho, totalizando um prejuízo de R$ 1.166,50.

Logo em seguida, o gerente de outra lanchonete da cidade também compareceu à delegacia e apresentou quatorze comprovantes falsificados relacionados a pedidos feitos pela mesma autora, entre fevereiro e abril deste ano. O prejuízo estimado desse segundo caso ultrapassa R$ 1.600,00. Ele também entregou conversas que comprovam os pedidos e os comprovantes de pagamento fraudulentos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também