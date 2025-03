Mulher Ã© presa por engano ao procurar delegacia para denunciar o marido por agressÃ£o

Uma mulher, de 42 anos, ficou três dias na cadeia após ser presa por engano na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ela teria sido detida no lugar do marido, após denunciá-lo por agressão e pedir uma medida protetiva.

Conforme as informações do site Terra, Debora Cristina da Silva Damasceno procurou a delegacia após ser agredida pelo companheiro. Ela então solicitou medida protetiva contra o autor.

Porém, durante a checagem policial, foi descoberto que ela tinha um mandado de prisão em aberto que havia sido expedido pela Justiça de Minas Gerais. Para o site, a Polícia Civil do Rio de Janeiro detalhou que os dados da vítima, como nome completo, número da identidade, data de nascimento e nome dos pais constavam no documento.

Diante da situação, ela acabou sendo presa. Acontece que, ela era a pessoa errada. Após a Justiça reconhecer o erro em audiência de custódia, a mulher foi solta nesta terça-feira (18).

De acordo com a TV Globo do Rio, a pessoa a qual o mandado deveria ter sido emitido nasceu em Belo Horizonte (MG), é oito anos mais nova e não tem o ‘Silva’ no sobrenome. O mandado de prisão em questão apontava para os crimes de tráfico de drogas e associação criminosa.

A Polícia Civil também informou à reportagem que solicitou a medida protetiva e deu sequência às investigações da denúncia feita por ela. Veja o posicionamento da Polícia Civil do Rio:

“De acordo com 105ª DP (Petrópolis), na delegacia, foi constatado um mandado de prisão pendente em nome dela. O documento foi expedido pela Justiça de Minas Gerais com os dados da mulher, incluindo nome completo, número da identidade, data de nascimento e nome dos pais. Diante destas informações, conforme legislação vigente, o mandado foi cumprido”.

