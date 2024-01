Mulher é presa por esfaquear ex e deixá-lo com vísceras expostas no Jóquei Clube

Mulher, de 29 anos, foi presa em flagrante na madrugada desta quarta-feira (10), após esfaquear seu ex-companheiro, de 35 anos, em uma casa de massagem na rua Sol Nascente, no Jardim Jóquei Clube, em Campo Grande. Com as duas perfurações sofridas, a vítima ficou com as vísceras expostas e foi encaminhado para a Santa Casa.

Informações que constam no boletim de ocorrência, apontam que o homem e a mulher estavam separados há algum tempo e tiveram um breve relacionamento que durou cerca de cinco meses, tendo a suspeita ainda registrado um boletim de ocorrência anteriormente contra o ex, possuindo uma medida protetiva.

A Polícia Militar esteve no local e apurou detalhes sobre a tentativa de homicídio. No local, a informação que constava era de que os dois se desentenderam durante o final da noite e início da madrugada, tendo o homem agredido a mulher com tapas, socos e mordidas, deixando, inclusive, duas marcas no braço dela.

A situação ocorreu, segundo a versão apresentada pela suspeita, após o ex-companheiro não aceitar a separação e a perseguir constantemente, além do fato de ter ido até seu trabalho com a justificativa de querer conversar. Com medo e preocupada que as agressões acontecessem novamente, ela pegou uma faca e desferiu dois golpes, um no abdômen e outro na escapula, causando ferimentos graves no homem.

Ainda segundo o registro policial, após esfaquear o ex-companheiro, a mulher saiu do estabelecimento e ligou para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e para a Polícia Militar, onde ambas equipes compareceram rapidamente. O homem foi encaminhado para a Santa Casa.

A faca utilizada, com lâmina de aproximadamente 15 centímetros, foi apreendida e encaminhada para a delegacia de plantão, assim como a suspeita autuada em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio.

A mulher também passou pela Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), alegando que já havia feito um registro contra o ex-companheiro após a separação e que atacou o homem, pois tinha muito medo que algo acontecesse contra ela, relatando que a vítima em questão possuía passagens por violência doméstica e homicídio contra uma ex-esposa no ano de 2007.

Deixe seu Comentário

Leia Também