Mulher é presa por esfaquear marido após confusão por mensagem em celular na Planalto

Mulher, de 43 anos, foi presa em flagrante no início da noite deste domingo (7) após esfaquear seu próprio marido, de 42 anos, na Vila Planalto, em Campo Grande. O caso aconteceu após ela encontrar uma mensagem no celular da vítima que seria de outra mulher.

Informações que constam no boletim de ocorrência apontam que a vítima estava dormindo após realizar um churrasco e ingerir bebida alcoólica com sua esposa. Porém, ela continuou bebendo, quando apareceu no quarto bastante alterado segurando o celular do companheiro.

Ela questionou quem seria a mulher que mandou mensagem para ele, tendo o homem respondido que se tratava de uma prima de sua ex-mulher, o que levou a toda confusão. Após a resposta, a esposa se apossou de uma chaira e uma faca, desferindo golpes contra o braço do próprio marido.

Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados. A prima da vítima compareceu no local e questionada se visualizou a confusão, afirmou que não, pois quando havia chegando na residência, apenas encontrou seu primo sangrando bastante, onde teria afirmado que foi esfaqueado pela esposa.

A polícia questionou a suspeita em razão do fato, onde ela disse que o marido havia se cortado sozinho. Ela informou também que não sabia de nenhuma faca, mas os militares acabaram encontrando a faca embaixo da cama do casal com manchas de sangue e a chaira.

Por conta do ferimento, a vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande, enquanto a mulher foi conduzida em flagrante para a delegacia de plantão, autuada por lesão corporal praticada contra o companheiro.

