Mulher é presa por 'fugir' com adolescente de 14 anos que morava em abrigo de Terenos

Uma adolescente de 14 anos que havia fugido de um abrigo em Terenos foi localizada na noite de terça-feira (2), em Campo Grande. A jovem estava na companhia de uma mulher de 18 anos, que foi presa em flagrante pelo crime de subtração de incapaz.

A adolescente havia desaparecido no dia 18 de junho, após sair da escola e não retornar mais à unidade de acolhimento onde vivia. Desde então, diversas diligências foram realizadas pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, com apoio do Conselho Tutelar e de servidores da Casa de Abrigo de Terenos.

No dia 1º de julho, os investigadores estiveram no bairro Noroeste, em Campo Grande, onde a jovem já havia sido vista anteriormente. No entanto, ela não foi encontrada no local.

As buscas continuaram até que, no dia seguinte, a polícia recebeu a informação de que ela estaria em uma casa no bairro Mata do Jacinto, também na Capital.

A equipe foi até o endereço e encontrou a adolescente junto à mulher de 18 anos, que foi presa em flagrante e encaminhada à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

De acordo com a investigação, a suspeita já havia levado outras duas adolescentes quando ainda era menor de idade. Ela também teria fornecido bebida alcoólica às vítimas, o que configura crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A Polícia Civil apura ainda a possível prática dos crimes de cárcere privado e favorecimento à exploração sexual de adolescente.

A menina resgatada está sob os cuidados do Conselho Tutelar, e as investigações seguem em andamento para apurar todos os envolvidos e circunstâncias dos fatos.

