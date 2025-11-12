Menu
Mulher é presa por maus-tratos ao bater na filha de 8 anos com cinto em Campo Grande

A 'correção' aconteceu após a menor se sujar acidentalmente

12 novembro 2025 - 16h24Brenda Assis
Sede da Depca, em Campo GrandeSede da Depca, em Campo Grande   (Divulgação/PCMS)

Uma mulher de 40 anos foi presa em flagrante nesta terça-feira (11) suspeita de agredir a filha de 8 anos em Campo Grande. O caso aconteceu em um apartamento no bairro Jardim São Lourenço e foi denunciado por vizinhos, que ouviram gritos vindo do local.

Quando os policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) chegaram, encontraram a menina com marcas no rosto e no pescoço. Segundo a polícia, a mãe usou um chinelo, um cinto e as mãos para bater na criança, que teria se sujado acidentalmente.

O laudo do exame de corpo de delito confirmou lesões na região dos olhos e no pescoço. Em depoimento, a menina contou que as agressões eram frequentes e começaram quando ela tinha cerca de seis anos. O avô materno confirmou que sabia de castigos anteriores e pediu medidas protetivas para a neta.

De acordo com a polícia, a mulher havia consumido bebida alcoólica e remédios controlados antes de agredir a filha. Ela confessou o crime e disse que queria “corrigir” a criança, mas reconheceu ter exagerado.

O caso foi registrado como maus-tratos qualificados, crime previsto no artigo 136, parágrafo 3º, do Código Penal, quando cometido contra menores de 14 anos. A mulher foi levada para a prisão e deve passar por audiência de custódia.

