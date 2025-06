Mulher é presa por maus-tratos aos animais em Dourados

Uma mulher, de 51 anos, foi presa após ser flagrada com sete cães em situações de maus-tratos, vivendo em uma casa localizada na Vila dos Ofícios, no bairro Canaã 3, em Dourados.

Conforme as informações policias, divulgadas pelo site Dourados News, as equipes policiais foram acionadas por volta das 17h30 de terça-feira (17), após denúncias de que haviam animais abandonados no imóvel.

Diante da situação, o grupo da Associação Refúgio dos Bichos e a vereadora Karla Gomes (Podemos) estiveram no local, onde encontraram os cães soltos e um amarrado dentro da residência.

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e a Guarda Municipal foram acionados e, durante a averiguação, a tutora dos animais foi localizada. Diante da situação, ela foi presa em flagrante.

Para as autoridades, a mulher contou que viajou para a o Goiás, onde foi cuidar da filha gestante. Ao voltar para casa, notou que estava sem energia, por conta disso, não ficou no local.

Ela explicou ainda que os animais estavam recebendo alimentação e medicamentos, não estando abandonados. Ainda segundo o site, em sua concepção, a mulher disse que estava sendo perseguida por vizinhos.

Ainda assim, reconheceu que mora em uma casa pequena, para a quantidade de animais e disse que está procurando um novo lugar para morar com os animais. Os animais ficaram sob responsabilidade dos órgãos de proteção.

