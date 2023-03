Mulher Ã© presa por ser principal fornecedora de cigarros contrabandeados na Capital

Durante a quinta-feira (9), uma mulher, de 45 anos, foi presa em flagrante por ser a principal suspeita de fornecer cigarros contrabandeados em Campo Grande. A prisão aconteceu por meio da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo).

A 'Operação Fênix' visava o combate da venda de cigarros contrabandeados do Paraguai. Essa ação se trata da primeira etapa da operação e foi realizada na região central.

Após coletar algumas informações, a Polícia Civil prendeu os colaboradores da investigada, que declinaram, inclusive, que além de cigarros, naquele local também era vendido medicamentos controlados.

Em meio a apreensão de cigarros, a polícia apreendeu também Pramil e Biomag, sendo o primeiro para disfunção erétil e para emagrecimento, remédios que podem levar a óbito, se o adquirente for portador de algum tipo de diabetes, insuficiência respiratória ou cardíaca.

Foram apreendidas 1.117 carteiras de cigarro de diversas marcas, 45 comprimidos de Pramil e 43 de Biomag, este último com indicativo de tarja preta.

A autora deve responder pelo crime de receptação.

