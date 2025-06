Mulher é presa por suspeita de agredir enteados de 5 e 7 anos

Mulher, de 37 anos, foi presa ao ser acusada de agredir seus dois enteados, de 5 e 7 anos. O caso teria acontecido na tarde de quinta-feira (5), em Dourados.

Conforme as informações policiais, as equipes do Conselho Tutelar receberam diversas denúncias de maus-tratos contra os irmãos. Por conta disso, a Guarda Municipal foi acionada para prestar apoio na verificação.

Ao localizarem as crianças, os agentes constataram que ambas apresentavam diversos hematomas pelo corpo, o que reforçou os indícios de agressão.

A madrasta, que estava na residência, negou as acusações. Já o pai das vítimas, companheiro da suspeita, também disse não acreditar que a mulher tenha sido responsável pelas agressões.

Apesar das negativas, as evidências físicas de violência levaram os agentes a detê-la. Ela foi conduzida à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuada em flagrante por maus-tratos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também