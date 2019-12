Mulher é presa por tomar banho semi nua em chafariz de praça

Uma mulher identificada como Juscilei Souza da Silva, 45 anos, foi levada até a delegacia na tarde de quinta-feira (26), após ser denunciada por andar apenas de calcinha na Praça central de Sidrolândia.

De acordo com a ocorrência, a polícia foi acionada por testemunhas que flagraram a mulher semi nua, tomando banho no chafariz da praça. Os populares relataram também, que Juscilei estaria perturbando os comerciantes da região e constrangendo os demais usuários do local que costumam levar seus filhos para fazer um passeio.

Quando a equipe de polícia chegou, Juscilei estava caída no chão apenas de calcinha, com as roupas jogadas ao lado. Ela foi conduzida até a delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia onde foi registrado B.O por ato obsceno.

