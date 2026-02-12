Menu
Polícia

Mulher é presa suspeita de atirar contra casa no Jardim Campo Nobre

Por sorte, ninguém ficou ferido durante o crime

12 fevereiro 2026 - 18h11Brenda Assis
IlustrativaIlustrativa   (Foto: RCN 67)

Uma mulher de 44 anos foi presa na manhã desta quinta-feira (12) suspeita de porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio após efetuar disparos contra uma residência no bairro Jardim Campo Nobre, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 5h30 para atender a uma denúncia de tiros na Rua dos Topógrafos. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a suspeita em frente ao imóvel e fizeram a abordagem.

Na bolsa dela, os militares localizaram um revólver calibre .38 com três munições deflagradas e seis intactas. Conforme o registro policial, a mulher teria feito três disparos em direção à residência. Dois tiros atingiram a parede da varanda e um perfurou a janela, entrando no imóvel e acertando a parede da sala.

A moradora contou à polícia que estava acordada com a filha no momento dos disparos. Ninguém ficou ferido. Ela afirmou que não tem vínculo com a suspeita e disse desconhecer a motivação do ataque.

O local foi preservado até a chegada da Polícia Civil e da perícia, que recolheram a arma, munições e fragmentos de projéteis.

Segundo a PM, a suspeita apresentava comportamento alterado durante a abordagem e informou ser paciente psiquiátrica. Por orientação da autoridade policial, ela foi levada a uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico. Em seguida, foi encaminhada à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

