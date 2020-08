Mulher é resgatada após cair em poço com 8 metros de profundidade

Priscilla Porangaba, com informações do O Pantaneiro

Mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, no bairro são Francisco, em Aquidauana, depois de cair dentro de um poço com oito metros de profundidade na noite de segunda-feira (17).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 19h30 e, chegando ao local, se deparou com a vítima sentada no fundo do poço, aguardando o resgate.

Não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde dela, mas informações preliminares apontam que não se feriu. Os bombeiros usaram uma escada de dois lances para descer.

Já com a vítima, eles a imobilizaram em uma prancha e logo em seguida a içaram por um cabo, retirando-a do local. Ela foi transportada para o Hospital Regional Estácio Muniz, para atendimento médico.

