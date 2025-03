Mulher Ã© resgatada de cÃ¡rcere privado em distrito de TrÃªs Lagoas

Um homem, de 45 anos, foi preso depois de ser flagrado mantendo a companheira em cárcere privado na cidade de Três Lagoas. O caso foi descoberto durante a tarde de segunda-feira (10).

Conforme as informações policiais, a Polícia Civil foi comunicada pelo Conselho Tutelar sobre uma mulher vítima de violência doméstica que estaria em situação de cárcere privado no Distrito de Arapuá, distante cerca de 45km do município de Três Lagoas.

Ciente do fato, uma equipe de investigação da DAM (Delegacia de Polícia de Atendimento à Mulher) iniciou diligências e obteve êxito em resgatar a vítima, trazendo ambas as partes em veículos separados com o apoio do Conselho Tutelar, até a unidade policial para providências cabíveis.

Indagada preliminarmente, a vítima confirmou os crimes e descreveu um cenário de abuso físico, psicológico e de controle coercitivo extremo. Ela relatou que era agredida e ofendida verbalmente pelo agressor, sendo proibida de sair de casa, exceto na presença dele.

Ainda disse que o autor controlava suas amizades, uso de telefone celular e as contas bancárias. Assim, o agressor V.S. recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi autuado com base na Lei Maria da Penha.

