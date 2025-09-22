Menu
Polícia

Mulher é resgatada de cárcere privado no Jardim Centenário, em Campo Grande

Há dois meses ela era impedida de sair de casa ou manter contato com familiares

22 setembro 2025 - 15h11Brenda Assis
Casa da Mulher Brasileira, a DeamCasa da Mulher Brasileira, a Deam   (Divulgação/PCMS)

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi resgatada do cárcere privado pela Polícia Civil durante a manhã desta segunda-feira (22). Ela estava presa em uma casa do Bairro Jardim Centenário, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, as equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), receberam denúncias de familiares da vítima, detalhando que estavam tendo dificuldade de contato e pedidos de socorro. 

Diante das informações, equipe policial se deslocou até a residência indicada onde a vítima foi localizada em situação de risco, relatando que vinha sofrendo constantes ameaças de morte e sendo impedida de deixar o imóvel.

Na delegacia, ela contou que há dois meses o autor não permitia que ela trabalhasse, bem como nos últimos dias, não a deixava sair de casa, além de ficar monitorando seu telefone celular. 

Em um momento de distração do autor, ela conseguiu avisar familiares, tendo um deles entrado em contato com uma investigadora lotada na Especializada. O autor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia, onde foi autuado pelos crimes de ameaça e cárcere privado.

A vítima foi resgatada em segurança, teve seus pertences retirados da residência com acompanhamento policial e recebeu encaminhamento para as medidas de proteção previstas na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

