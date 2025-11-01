Menu
Menu Busca sábado, 01 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Mulher é resgatada pela Polícia Militar após ser agredida pelo companheiro

A vítima contou que vem sendo ameaçada constantemente há cerca de seis meses

01 novembro 2025 - 16h11Brenda Assis
Delegacia de IvinhemaDelegacia de Ivinhema   (Jornal da Nova)

Uma mulher foi socorrida pela Polícia Militar após ser agredida e ameaçada pelo companheiro na noite desta sexta-feira, dia 31 de outubro, durante uma festa de aniversário que estava sendo realizada no distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina, cidade localizada na região do Vale do Ivinhema.

Conforme o site Ivinoticias, a equipe policial foi acionada por um transeunte anônimo, que relatou ter ouvido gritos de socorro vindos de um veículo estacionado na avenida Dilson Casarcto. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima em prantos e o autor bastante alterado, com um ferimento no lábio.

A mulher então relatou que o companheiro teria desferido um soco em seu rosto e feito novas ameaças. Ao tentar se defender, ela acabou atingindo acidentalmente a boca do agressor. A vítima contou ainda que vem sendo ameaçada constantemente há cerca de seis meses, inclusive com o uso de uma arma de fogo, após um relacionamento que já durava 14 anos.

Com a autorização da mulher, os policiais foram até a residência do casal, onde localizaram e apreenderam a arma mencionada. Durante o atendimento, a vítima afirmou também temer não apenas o agressor, mas outros familiares dele, devido a ameaças anteriores.

Diante do risco e do histórico de violência, foi solicitado o pedido de medida protetiva de urgência. O autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia, algemado, devido ao comportamento agressivo.

A Polícia Civil investiga o caso, e a mulher deve receber acompanhamento especializado.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ilustrativa
Polícia
AGORA: Adolescente de 17 anos morre afogado em lagoa de Campo Grande
Piracema
Polícia
Piracema 2025: defeso nos rios de MS começa neste sábado
Homem fica ferido após cair de telhado em Campo Grande
Polícia
Homem fica ferido após cair de telhado em Campo Grande
Radar na Avenida Afonso Pena -
Polícia
População reclama de novos radares e vê 'armadilha' em fase educativa da Agetran
VÍDEO: Ação contra baderna na região norte de Campo Grande lota mais um guincho de motos
Polícia
VÍDEO: Ação contra baderna na região norte de Campo Grande lota mais um guincho de motos
O caso foi registrado na delegacia de Sonora
Polícia
Grávida de 7 meses é agredida por homem em boate de Sonora
Depac Dourados
Polícia
Bandidos fazem a festa após invadirem casa três vezes em 48h em Dourados
Aplicativo FGTS
Polícia
Novas regras mudam antecipação do saque-aniversário do FGTS a partir deste sábado
Imagem ilustrativa
Polícia
Pitbull ataca e mata cachorro em Dourados
Delegacia de Polícia Civil de Anastácio
Polícia
Trabalhador de 81 anos morre após cair em poço na zona rural de Anastácio

Mais Lidas

Eduardo Costa -
Cultura
É hoje! Eduardo Costa faz show com entrada gratuita na Expogenética MS na Capital
Foto -
Polícia
VÍDEO - Operação da PM contra motos barulhentas no Nova Lima lota guincho
O caso foi registrado na DEAM pela vítima
Polícia
Estudante de medicina é denunciado por agressão e estupro contra ex: 'ele tentou me matar'
O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima