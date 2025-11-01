Mulher é resgatada pela Polícia Militar após ser agredida pelo companheiro

Uma mulher foi socorrida pela Polícia Militar após ser agredida e ameaçada pelo companheiro na noite desta sexta-feira, dia 31 de outubro, durante uma festa de aniversário que estava sendo realizada no distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina, cidade localizada na região do Vale do Ivinhema.

Conforme o site Ivinoticias, a equipe policial foi acionada por um transeunte anônimo, que relatou ter ouvido gritos de socorro vindos de um veículo estacionado na avenida Dilson Casarcto. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima em prantos e o autor bastante alterado, com um ferimento no lábio.

A mulher então relatou que o companheiro teria desferido um soco em seu rosto e feito novas ameaças. Ao tentar se defender, ela acabou atingindo acidentalmente a boca do agressor. A vítima contou ainda que vem sendo ameaçada constantemente há cerca de seis meses, inclusive com o uso de uma arma de fogo, após um relacionamento que já durava 14 anos.

Com a autorização da mulher, os policiais foram até a residência do casal, onde localizaram e apreenderam a arma mencionada. Durante o atendimento, a vítima afirmou também temer não apenas o agressor, mas outros familiares dele, devido a ameaças anteriores.

Diante do risco e do histórico de violência, foi solicitado o pedido de medida protetiva de urgência. O autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia, algemado, devido ao comportamento agressivo.

A Polícia Civil investiga o caso, e a mulher deve receber acompanhamento especializado.

