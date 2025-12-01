Menu
Polícia

Mulher é salva após ser estrangulada pelo marido na frente de criança em Aquidauana

Ela apresentava hematomas no rosto, resultado de socos e tapas desferidos pelo companheiro

01 dezembro 2025 - 16h24Luiz Vinicius
Imagem ilustrativa de enforcamentoImagem ilustrativa de enforcamento   (Reprodução/assojaf15)

Mulher, de 50 anos, por pouco não se tornou a mais nova vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul. Ela foi socorrida graças a ação rápida de uma equipe da Polícia Militar, que evitou uma possível morte por estrangulamento neste domingo, dia 30.

O fato aconteceu na residência da vítima, na rua Antônio Gonçalves, enquanto ela estava sob as garras do marido, de 45 anos, que mesmo com uma criança presenciando a cena, não parou de estrangular a mulher até que fosse contido pelos militares.

Segundo informado pelo site O Pantaneiro, a Polícia Militar foi acionada por vizinhos que ouviram gritos e denunciaram a briga que estava acontecendo na casa.

Quando os militares chegaram, prontamente ouviram os pedidos de socorro e arrombaram o portão para entrar no imóvel. Eles encontraram o homem em cima da mulher, tentando enforcá-la, enquanto uma criança chorava e pedia para parar.

O homem foi detido e foi necessária outra equipe para conduzi-lo até a delegacia. A mulher apresentava hematomas no rosto, resultado de socos e tapas desferidos pelo companheiro.

Ele foi levado para a delegacia e autuado em flagrante.

