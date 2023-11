Mulher é socorrida após levar facada no tórax no Jardim Noroeste

Mulher, de 31 anos, foi socorrida na madrugada desta sexta-feira (24) com um corte no tórax provocado por uma facada no Jardim Noroeste.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, a vítima não soube dizer quem a atacou, nem por qual motivo foi ferida, também não se recordando do local do bairro em que foi esfaqueada.

Ainda conforme as informações, a mulher é usuária de entorpecentes e teria usado pasta base momentos antes de ter sido esfaqueada.

A Polícia Militar realizou abordagem em duas mulheres que passavam pelo local, mas nada de irregular foi localizada. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou a vítima para a Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de plantão.

Deixe seu Comentário

Leia Também