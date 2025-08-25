Menu
Mulher é socorrida de helicóptero após parto prematuro em fazenda do Pantanal

O bebê também foi atendido pelas equipes de socorro, sendo as duas encaminhadas para uma unidade de saúde

25 agosto 2025 - 16h24

Uma mulher de 26 anos que estava bastante debilitada, e sua filha recém-nascida prematura, precisaram ser socorridas de uma fazenda localizada no Pantanal do Paiaguás, região de difícil acesso. O resgate foi realizado na manhã de domingo (24).

Conforme as informações divulgadas pelo 3° Grupamento do Corpo de Bombeiros da cidade, as equipes foram acionadas por volta das 10h30 para ir até o Heliponto do 6º Distrito Naval, onde realizariam o transporte de uma mulher e sua filha.

Ela apresentava sinais de fraqueza e a criança, por ser prematura, encontrava-se sem condições de se alimentar adequadamente. Diante da gravidade da situação e da distância da área urbana, foi solicitado apoio aéreo do helicóptero da Marinha do Brasil para garantir o rápido deslocamento até a cidade.

Ambas após desembarque no Esquadrão de Helicópteros da Marinha, e foram transportadas ao Pronto-Socorro da cidade.

