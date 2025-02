Mulher é socorrida em estado grave depois de ser baleada no pescoço em Coxim

Ana Maria Rodrigues Barbosa, de 30 anos, foi baleada duas vezes durante uma tentativa de assassinato ocorrida na noite de sexta-feira (15), no bairro Vale do Taquari, em Coxim.

Conforme as informações do site Coxim Agora, a vítima foi atingida surpreendida pelo autor, que estava em uma motocicleta. Os tiros atingiram a região do peito e do pescoço da mulher.

Ela foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura, onde recebeu atendimento médico. Porém, devido a gravidade dos ferimentos, ela precisou ser transferida para Campo Grande.

O autor fugiu tomando rumo ignorado logo após o crime. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também