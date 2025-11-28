VÍDEO: Mulher é 'soterrada' por carga de algodão após carreta tombar em Chapadão do Sul

Uma carreta bi-trem carregada com caroço de algodão tombou na manhã desta sexta-feira (28) em Chapadão do Sul, após o motorista perder o controle do veículo ao tentar desviar de uma ciclista que atravessava a rodovia.

De acordo com o condutor da carreta, a mulher utilizava uma bicicleta elétrica, estaria cruzando a pista na contramão. Ao notar a situação de risco, o motorista realizou uma manobra brusca para evitar a colisão. No entanto, o último semirreboque acabou tombando, fazendo com que parte da carga de algodão fosse derramada sobre a ciclista.

Equipes de resgate foram acionadas e, ao chegarem ao local, encontraram a mulher de aproximadamente 60 anos consciente e orientada, porém com fratura no braço e lesões no rosto. Ela recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhada ao serviço médico para avaliação mais detalhada.

A rodovia registrou lentidão durante o atendimento da ocorrência e a remoção da carga espalhada pela pista. As causas do acidente serão investigadas.

