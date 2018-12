Mulher é torturado pelo ex-marido por mais de oito horas

Um homem de 40 anos, identificado como Cidio Alves Cabral foi preso após espancar e manter a ex-esposa em cárcere privado por mais de oito horas, na Vila Umbelina, em Anastácio

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima de 30 anos, relatou ter convivido com o autor durante seis meses, e que há duas semanas o relacionamento teria chegado ao fim.

Na véspera de Natal, Cidio ligou dizendo para que ela fosse até a casa dele, buscar alguns objetos pessoais. A vítima chegou no local por volta da 11h30 e começou a viver os piores momentos da sua vida nas mãos do ex-companheiro.

O homem trancou a porta e começou a sessão de tortura, primeiro com uma faca e depois dando socos nas costelas, cabeça e rosto da vítima. Com a faca o autor começou a cortar os dedos dos pés e mãos da vítima dizendo que a mesma teria que sentir dor e sofrer.

Além das agressões o autor desferiu várias mordidas no tórax, braços e costas da vítima, causando vários hematomas. Cidio arrancou as roupas da mulher, as torturas duraram mais de oito horas seguidas.

E por volta das 19h50, durante uma distração do autor, a vítima conseguiu fugir do local. A vítima saiu correndo pela rua seminua, ela entrou correndo em uma casa na vizinhança e pediu ajuda.

A Polícia Militar foi acionada e o autor, que já estava nas ruas procurando pela vítima foi preso. Ele responderá pelos crimes de sequestro e cárcere privado com agravante que constitui crime de tortura qualificado, se o crime for cometido mediante sequestro.

