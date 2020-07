Mulher encontra inquilino morto em chão da cozinha

Grimaldo Galharte, 66 anos, foi encontrado morto na cozinha na casa onde morava, neste sábado (18), no Jardim Ima, em Campo Grande. O corpo foi encontrado pela dona da residência, de quem Grimaldo alugava.

De acordo com o registro policial,o imóvel possui dois quartos e fica situado no mesmo quintal da casa onde vivi a mulher que alugava a residência, ela relata que Grimaldo não era visto a quatro dias e então resolveu ir até o imóvel para saber o que tinha ocorrido.

Chegando no local, ela viu, através da janela, Grimaldo caído no chão e resolver chamar seu cunhado para entrar no imóvel. Ao chegar no local, o cunhado ligou para o socorro e foi orientado verificar se Grimaldo estava com vida, onde ele disse acreditar que o inquilino estava morto.

Uma equipe do SAMU foi até o local e constataram a morte de Grimaldo, em entrevista a Polícia Civil, a dona do imóvel disse que o inquilino viva na edícula há 4 meses e por ser alcoólatra passava dias trancado dentro de seu quarto, o que fez a dona do imóvel não procurá-lo nos primeiros dias de "sumiço".

O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado pelo Polícia Civil.

