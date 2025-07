Mulher encontra irmã morta após ver urubus sobrevoando casa dela na fronteira

Aurelia Villalba Isnardi, de 39 anos, foi encontrada morta durante o final de semana na Comunidade Indígena Mba'e Marangatu-Y'akã Guasú, localizada em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Ela estava em avançado estado de decomposição.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Ultima Hora, o corpo foi encontrado pela irmã da vítima, após ela passar quase seis dias desaparecida. Ao se aproximar de onde o corpo estava, viu vários urubus voando perto e sentiu um forte odor.

As autoridades foram acionadas. A Perícia Técnica constatou que o membro inferior esquerdo havia sido consumido por animais e que aparentemente havia ferimentos no rosto do lado esquerdo.

Além disso, a mulher tinha outras lesões pelo corpo, que foi difícil identificar por conta do avançado estado de decomposição. A estimativa é que Aurelia teria falecido 5 dias antes de ser encontrada sem vida.

Diante da situação, a causa da morte será determinada por conta de um exame necroscópico. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

