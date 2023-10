Mulher escapa da morte ao correr para casa do vizinho enquanto era ameaçada pelo marido

Cansada de ser vítima de violência doméstica, uma jovem de 19 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Sete Quedas para denunciar o marido, de 26 anos, durante a manhã de quinta-feira (12). O casal mora em uma propriedade rural no Paraguai.

Segundo o boletim de ocorrência, na noite de quarta-feira (11) o rapaz chegou em casa embriagado. Por isso, o autor começou a xingar a vítima e acusar de ser ladra. Em determinado momento da discussão o homem desferiu um tapa no braço da mulher, dizendo que iria matá-la.

As ameaças se estenderam também para o pai da jovem. Com medo, ela saiu correndo de casa e se escondeu no vizinho de onde ligou para a polícia enquanto o marido, que estava armado com um facão, fazia ameaças para a vítima voltar para casa.

Porém, como o casal mora no Paraguai a Polícia Militar brasileira não pode entrar na propriedade. As autoridades do país vizinho chegaram a ser acionadas, porém não compareceram ao local.

Para os militares, a vítima contou que os xingamentos são diários e pioram quando o autor está alcoolizado. Na manhã de ontem, ela procurou a delegacia porque o homem levou a filha do casal, de apenas 3 ano, embora para Tacuru.

Temendo por sua vida a jovem solicitou uma medida protetiva contra o companheiro. O caso foi registrado como lesão corporal, ameaça, subtração de incapazes e violência doméstica.

Deixe seu Comentário

Leia Também