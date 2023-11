Mulher esconde maconha na 'perseguida' e tenta entrar em penitenciária de Três Lagoas

Uma mulher acabou sendo presa ao ser flagrada tentando entrar com maconha escondida na ‘perseguida’, em uma Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas, cidade localizada a 323 km de Campo Grande.

Conforme as informações iniciais divulgadas pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), a autora estava indo fazer uma visita no local. Ao passar por um aparelho de escâner corporal, utilizado para inspeção de pessoas, os policiais penais identificaram algo escondido nas partes íntimas da suspeita.

Por conta disso, ela foi então levada para uma sala reservada, onde acabou retirando os 169 gramas de maconha de onde estava escondida.

Com o apoio da equipe do Grupamento de Escolta Penitenciária (GEP), a visitante e o entorpecente foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.

