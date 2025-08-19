Mulher esfaqueia a irmã no pescoço durante briga em Costa Rica

Uma mulher, de 35 anos, foi esfaqueada no pescoço pela irmã durante uma briga ocorrida na madrugada de domingo (17), na MS-316, Vila Santana, em Costa Rica.
Conforme as informações do boletim de ocorrência, após ser esfaqueada a vítima foi socorrida por uma testemunha e levada até a Fundação Hospitalar, onde a Polícia Militar foi acionada.
Os militares fizeram diligências pela região, até que encontraram a suspeita caminhando na rua. Ela acabou sendo detida e levada para a Delegacia de Polícia, onde os fatos foram registrados como lesão corporal dolosa.Reportar Erro
