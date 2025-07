Mulher esfaqueia companheiro ao não aceitar 'sermão' sobre educação do filho no Canguru

Homem, de 45 anos, foi esfaqueado pela companheira, de 35 anos, na noite deste domingo (20), após uma discussão por ciúmes e educação do filho da mulher. O caso aconteceu no apartamento em que moram, no Jardim Canguru, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher relatou que desferiu dois golpes de faca contra o companheiro, pois ele teria ficado com ciúmes e durante a discussão, ele teria quebrado o celular dela.

A Polícia Militar esteve no local e também ouviu o homem, que confirmou a discussão, mas indagou que a companheira se alterou quando ele disse que ela precisava educar melhor o filho dela, de 14 anos.

Assim, ela teria se apossado da faca e desferido os dois golpes, que acertaram o ombro da vítima. O Corpo de Bombeiros esteve no local, prestou auxílio a vítima e encaminhou para atendimento num hospital particular.

A mulher foi detida e encaminhada para a delegacia, mas liberada posteriormente.

