Mulher esfaqueia marido com caco de vidro após discussão no Piratininga

Mulher, de 36 anos, foi levada para a delegacia na madrugada desta quarta-feira (16), após atacar o próprio companheiro, de 22 anos, com um caco de vidro e esfaqueá-lo nos dois braços, na residência em que moram, na Vila Piratininga, em Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a mulher apresentou uma versão, enquanto o marido apresentou outra. Porém, o início é mesmo, já que ambos estavam numa festa organizada pelo irmão da suspeita.

Quando a Polícia Militar chegou na residência do casal, encontrou a mulher, onde ela disse que durante a festa, conversou com um homem e o marido passou a ter ciúmes e ambos deixaram a festa. No retorno para a casa, ela garante ter sido agredida na boca e para revidar, pegou um caco de vidro e golpeou os dois braços do companheiro, causando um corte profundo no braço direito.

O marido confirmou que estava na festa e após a discussão, afirmou que iria pegar os pertences e deixar o imóvel, mas a esposa teria fechado o portão e disse que ele não iria embora. Quando tentou sair, foi agredido com o aparador de grama e depois com o caco de vidro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para a Santa Casa de Campo Grande diante da perda de tecido e a suspeita de fratura no braço. Já a mulher, foi conduzida para a delegacia e ela apontada como autora dos fatos.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa no contexto da violência doméstica.

