Mulher esfaqueia o marido "para se defender", durante briga no Campo Nobre

Uma briga de casal acabou com um homem esfaqueado no fim da manhã desta segunda-feira (18), na Rua Vanda, região do Jardim Campo Nobre.

No local, as primeiras informações, repassadas pelo Corpo de Bombeiros é de que o homem de 53 anos e a mulher de 50 anos estavam brigando e para se defender, ela esfaqueou o companheiro no abdômen. A mulher que tinha lesões pelo corpo foi encaminhada para uma delegacia.

Já o homem, foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

Enquanto a mulher deu a versão de defesa aos bombeiros, vizinhos contam que ela tem problemas com toda a vizinhança. um dos moradores relatou que o cônjuge estava mexendo no carro e toda hora ouvia ele dizer que "não queria confusão". "Do nada ouvi ele gritar e tentou correr dela, quando ela esfaqueou ele", comentou.

As informações ainda serão apuradas após a agressora ser ouvida pela Polícia Civil.

