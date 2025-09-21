Mulher espalha fofoca e apanha da sobrinha em Campo Grande

Uma mulher, de 34 anos, bateu boca e agrediu a tia, de 54 anos, durante uma briga ocorrida na madrugada de sábado (20), no Bairro Universitário, em Campo Grande. O motivo? Ela ouviu fofocas com seu nome e foi tirar satisfações.

Conforme o registro policial, a mulher contou que estava em casa quando a sobrinha chegou completamente alterada para falar com sua filha. Ao questionar o que estava acontecendo, começou uma discussão, momento que a jovem se alterou e jogou um capacete contra a tia.

Ao continuar com a confusão, ela partiu para cima da tia e tomada pela fúria pegou um copo de vidro, atingindo a cabeça da parente várias vezes, causando lesões aparentes.

Questionada sobre a situação, a suspeita disse que foi até a casa da tia após ouvir de um vizinho que a prima e a vítima estariam fazendo ‘fofocas’ com seu nome e espalhando pelo bairro.

Diante da situação, todas as partes foram encaminhadas para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados.

