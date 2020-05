Após discussão marido "prende" esposa fora de casa

Uma mulher não consegue entrar na própria casa após ter discutido com seu marido na noite de sexta-feira (8), em Campo Grande. A vítima dormiu fora de casa e ao retornar na manhã deste sábado (9), percebeu que o imóvel estava trancado pelo marido.

Segundo os relatos da vítima registrado no boletim de ocorrência, ao chegar em casa nesta manhã, percebeu que a porta estava trancada, ela ligou diversas vezes para o marido, mas não foi atendida.

Ela recebeu apenas uma mensagem do esposo dizendo que o filho do casal ficaria com ele e a vítima não ia tirar o menino do pai, pois ele é servidor público.

Ele alega não estar com as chaves do apartamento e não sabe onde o filho está, na delegacia a vítima foi orientada a procurar a Casa da Mulher Brasileira.

No boletim de ocorrência a vítima ainda afirmou que o marido não a agrediu fisicamente e a discussão se resumiu apenas em palavras, ela também disse que é “um bom pai” e nunca foi agressivo.

