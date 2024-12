Mulher ferida a tiros em setembro, no Jardim Columbia, morre em hospital

Saiba Mais Polícia Mulher é baleada no pescoço após briga por geladeira no Colúmbia

Kamylla Scarllet Fernandes Cristaldo, 28 anos, morreu nesta quinta-feira (20), após não resistir as complicações médicas do ferimento por arma de fogo que sofreu ainda no dia 1° de setembro deste ano. Ela ficou internada nos últimos meses na Santa Casa de Campo Grande.

Segundo a complementação do boletim de ocorrência, registrado como homicídio simples, Kamylla teve uma lesão transfixante, evoluindo para tretraplegia, tendo sofrido infecção de escara sacral e pneumonia.

O que é tetraplegia? Tetraplegia, também conhecida como quadriplegia, é uma condição que causa a perda de movimentos dos braços, pernas, tronco e musculatura do tronco.

Ainda conforme informado no registro, a vítima não apresentava resposta adequada ao tratamento.

O caso - Conforme o apurado pelo JD1, uma testemunha contou que a vítima estava na frente de um residencial, esperando um motoqueiro de aplicativo, quando foi surpreendida pelo atirador, que efetuou dois disparos contra ela. Um dos tiros atravessou o pescoço da mulher.

Essa mesma testemunha detalhou que todos estavam na área, quando ouviram os tiros. Porém, acreditaram que era 'apenas uma bombinha'. Ao sair pra fora do residencial, viram dois rapazes correndo, sendo que um deles foi preso posteriormente após ser parado por populares.

Ainda segundo a apuração do site, a vítima tinha rixa com uma moradora da região por causa de uma geladeira. No entanto, isso ainda não foi confirmado pelas autoridades.

