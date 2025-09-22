Menu
Polícia

Mulher fica com ciúmes da filha com o marido e tenta matar os dois em bebedeira na Capital

Além disso, ela teria fornecido bebidas para a filha de 16 anos, que pediu socorro a uma vizinha

22 setembro 2025 - 14h11Brenda Assis
IlustrativaIlustrativa   (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Uma mulher, de 30 anos, teve uma crise de ciúmes ao beber com a filha, de 16 anos, e o marido, de 27 anos, durante a madrugada de domingo (21), no Bairro São Jorge da Lagoa. Ela teria pegado uma faca e partido para cima dos dois.

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada após a adolescente de oriente venezuelana, que estava embriagada, bater na porta de uma vizinha pedindo por socorro. A menina então contou que a mãe estava bêbada e agressiva, tendo agredido com tapas e puxões de cabelo.

Enquanto a ocorrência era atendida, o homem compareceu ao local e disse que estavam todos bebendo até que sua esposa uma crise de ciúmes e começou a agredir os dois. Durante a confusão, ela chegou a pegar uma faca e partir para cima deles.

Pouco tempo depois, a mulher apareceu embriagada, bastante agressiva e com uma faca no bolso, sendo presa em flagrante.

Na manhã de hoje (22), a mulher passou por audiência de custódia, sendo solta para responder pelo ocorrido em liberdade. No entanto, terá que comparecer ao CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial).

A família será acompanhada pelas equipes do Conselho Tutelar e de Assistência Social, que farão as verificações de situações de vulnerabilidade.

