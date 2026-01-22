Menu
Menu Busca quinta, 22 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Polícia

Mulher fica desacordada ao ser agredida pelo marido durante briga em Ivinhema

Ela foi socorrida em estado grave e levada para um hospital da cidade pelo Corpo de Bombeiros

22 janeiro 2026 - 18h24Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Reprodução/Internet)

Um homem de 40 anos foi preso na última terça-feira (20) após agredir a companheira e deixá-la desacordada, em estado grave, no município de Ivinhema.

Conforme as informações do site Jornal da Nova, a Polícia Militar foi acionada após uma denúncia anônima informar que uma mulher havia sido agredida pelo companheiro e estava inconsciente. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima desorientada e acionaram o Corpo de Bombeiros para o atendimento de emergência.

O próprio autor detalhou que a agressão ocorreu após um desentendimento entre o casal, momento em que ele teria empurrado a mulher. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Ivinhema em estado grave.

Devido à gravidade do quadro clínico, a vítima precisou ser transferida para Dourados, onde segue recebendo atendimento médico especializado.

O agressor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

O incêndio aconteceu na tarde de hoje
Polícia
VÍDEO: Criança brincando com isqueiro ateia fogo em casa no Nova Lima
Gerson Escobar faleceu nesta quinta-feira (22)
Polícia
Ex-vereador de Itaporã morre após ser atropelado por carro
14 de Julho Minecraft
Polícia
Jovem perde R$ 3,5 mil ao baixar jogo de um 'amigo' na internet em Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
Jovens tentam fugir do Choque e são presos com maconha e cocaína em carro no Caiobá
Ilustrativa
Polícia
Mulher lava calçada 5h da manhã e leva surra da vizinha na Moreninha
Depca cumpriu o mandado de prisão
Polícia
Pastor é preso em flagrante por estuprar duas enteadas e a própria filha na Capital
Homem 'bate uma' enquanto observa vizinha pelo portão no Colúmbia
Polícia
Homem 'bate uma' enquanto observa vizinha pelo portão no Colúmbia
Faccionado do Comando Vermelho foi preso no bairro Campo Alto
Polícia
Operação em MT ajuda polícia de MS a prender faccionado escondido em Campo Grande
Droga apreendida - Foto: BPMRv/PMMS
Polícia
Polícia intercepta 200 quilos de droga na MS-156 que iriam para o Rio Grande do Sul
GCM e Bombeiros participaram do atendimento
Polícia
Em questão de minutos, GCM salva a vida de gestante em perigo em Campo Grande

Mais Lidas

Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Prefeitura faz "maquiagem" às pressas no SAMU para tentar enganar Ministério da Saúde
Movimentação de PMs no local
Polícia
Gerente mata dono de salgaderia a facadas e, em seguida, tira própria vida na Capital
Viatura da DEAM -
Polícia
Mulher morre e Campo Grande investiga possível feminicídio
UPA Santa Mônica
Polícia
Denúncia expõe homem se masturbando e médico por assédio em UPA de Campo Grande