Mulher fica desacordada ao ser agredida pelo marido durante briga em Ivinhema

Um homem de 40 anos foi preso na última terça-feira (20) após agredir a companheira e deixá-la desacordada, em estado grave, no município de Ivinhema.

Conforme as informações do site Jornal da Nova, a Polícia Militar foi acionada após uma denúncia anônima informar que uma mulher havia sido agredida pelo companheiro e estava inconsciente. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima desorientada e acionaram o Corpo de Bombeiros para o atendimento de emergência.

O próprio autor detalhou que a agressão ocorreu após um desentendimento entre o casal, momento em que ele teria empurrado a mulher. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Ivinhema em estado grave.

Devido à gravidade do quadro clínico, a vítima precisou ser transferida para Dourados, onde segue recebendo atendimento médico especializado.

O agressor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

