Mulher fica 'desorientada' após marido morrer em apartamento de Corumbá

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado morto durante a tarde deste domingo (19) em um apartamento localizado na Rua Frei Mariano, entre as ruas Joaquim Murtinho e Cabral, em Corumbá.

De acordo com informações do site Diário Corumbaense, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e identificou que a vítima estava sem sinais vitais, caído no chão e impossibilitando a entrada no local.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar também chegou ao local e empurrou a porta. Além do corpo, no apartamento estava uma mulher desorientada que foi socorrida pelo Samu.

A Polícia Militar também atendeu a ocorrência e isolou o local para os levantamentos da Perícia Científica e da Polícia Civil. O corpo não apresentava sinais de violência. Testemunhas disseram, de acordo com a PM, que o casal era dependente de drogas e de bebidas alcoólicas.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil.

