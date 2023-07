Mulher fica em estado grave ao ser baleada na cabeça em Nova Andradina

Mulher, de 27 anos, foi socorrida inconsciente após ser baleada na cabeça durante o começo da tarde desta quarta-feira (12), no bairro Durval Andrade Filho, em Nova Andradina. A agressão teria acontecido na frente de algumas crianças.

Conforme o Jornal da Nova, a vítima estava acompanhada de outras pessoas quando foi surpreendida pelo atirador. O projétil teria atravessado o rosto da mulher, entrando pela boca e saindo na nuca.

Ela foi socorrida em estado gravíssimo pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada para a o Hospital Regional do município. Ainda de acordo com o site local, ela teria sido atingida por outros dois disparos.

Por conta da gravidade do ferimento, a jovem pode ser transferida para o Hospital da Vida, em Dourados.

A Polícia Militar esteve no local, junto com as equipes da Polícia Civil, por meio da SIG (Seção de Investigações Gerais), da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) e da Perícia Técnica, para fazer as investigações iniciais sobre o caso.

O fato é tratado como tentativa de feminicídio pelas autoridades locais.

