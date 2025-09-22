Menu
Polícia

Mulher fica em estado gravíssimo ao ser espancada pelo marido em Dourados

Autor levou a vítima ao hospital da cidade desacordada e com várias lesões pelo corpo

22 setembro 2025 - 17h41Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Reprodução/Internet)

Uma mulher, de 42 anos, foi socorrida em estado gravíssimo ao ser espancada pelo marido, de 31 anos, durante a madrugada deste domingo (21), em uma reserva indígena de Dourados.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, o homem socorreu a companheira e a levou desacordada até o hospital da Missão Caiuás. Ele então detalhou que a esposa havia sofrido uma queda de bicicleta.

Porém, ao olhar as lesões os médicos constataram que os ferimentos eram incompatíveis com os fatos relatados pelo suspeito, já que ela tinha marcas de soco e outros ferimentos no corpo.

Por conta da gravidade do seu estado de saúde, ela foi transferida para o Hospital da Vida, onde está internada. A Polícia Militar foi acionada, prendendo o homem em flagrante e o encaminhando para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Os fatos foram registrados como lesão corporal de natureza grave.

