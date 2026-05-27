Mulher fica ferida após ataque com pedra no Dom Antônio Barbosa

Jovem, de 18 anos, ficou ferida após ser atingida no rosto por uma pedra na madrugada desta quarta-feira (27), no bairro Dom Antônio Barbosa, em Campo Grande. O caso foi registrado como lesão corporal e é investigado pela Polícia Civil.

A vítima foi encontrada com uma lesão no olho esquerdo por uma viatura da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que atuava no resgate.

Segundo o boletim de ocorrência, ela havia saído de uma tabacaria na Rua Evelina Selingard, quando foi abordada por uma mulher identificada apenas pelo apelido de “Milena”. Ainda segundo a vítima, a agressora teria arremessado uma pedra contra ela, atingindo o rosto.

A vítima informou não conhecer dados completos da suspeita, afirmando que a reconhece apenas de vista por frequentar o mesmo estabelecimento. A jovem foi encaminhada para atendimento médico e permanece em observação na UPA Leblon.

O caso foi registrado e será apurado pela Polícia Civil.

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