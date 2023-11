Mulher fica ferida durante briga generalizada em bar de Campo Grande

Mulher, de 49 anos, precisou ser encaminhada para o hospital da Santa Casa, na madrugada desta terça-feira (14), após ficar ferida e sofrer uma fratura no osso da face durante uma briga generalizada em um bar na Vila Balsamo, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar esteve na unidade hospitalar para buscar detalhes sobre a situação e qual seria a localidade dos fatos.

A vítima explicou para os militares que estava acompanhada de uma amiga, quando começou a briga generalizada e no tumulto, ela teria sido agredida no rosto por uma mulher desconhecida.

Por conta das agressões, a mulher sofreu uma fratura no osso da face abaixo do olho direito, lesões no olho direito e na boca, além de escoriações no corpo. A vítima não se recorda o nome do bar, nem a localização do mesmo.

Assim, os policiais militares registraram a ocorrência como lesão corporal dolosa e fica a cargo da Polícia Civil dar prosseguimento a investigação.

