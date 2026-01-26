Mulher fica ferida durante briga no centro de Campo Grande

Uma mulher ficou ferida após uma briga ocorrida na manhã desta segunda-feira (26), no bairro Amambai, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma denúncia na Rua Joaquim Nabuco. No local, os policiais encontraram a vítima com um ferimento no braço esquerdo, provocado por objeto cortante.

À polícia, a mulher relatou que teve um desentendimento com outra pessoa, que evoluiu para luta corporal. Durante a briga, a suspeita teria desferido um golpe que atingiu o braço da vítima.

Ainda durante o atendimento da ocorrência, a autora foi vista tentando fugir, mas acabou localizada e detida pela equipe policial. Em depoimento, ela afirmou que o desentendimento aconteceu nas proximidades e que teria usado um objeto para se defender.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Almeida, onde recebeu atendimento médico. A autora foi levada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado.

