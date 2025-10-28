Mulher fica ferida e com queimaduras graves após fogareiro explodir em Aquidauana (vídeo)

Uma mulher ficou gravemente ferida após um fogareiro explodir durante o final de semana. O caso aconteceu na Rua Toro Nakaima, Vila Cidade Nova, em Aquidauana.

Conforme o site A Princesinha News, a irmã da vítima detalhou que a jovem estava fazendo bife na cozinha quando tudo explodiu. “Ela estava fazendo o bife e soltou a mangueira do fogareiro. Explodiu tudo nela”, detalhou.

O incidente só não foi pior, porque o gás estava posicionado do lado de fora da casa, evitando que o fogo se espalhasse pelo imóvel.

Até o momento, não há informações detalhadas sobre o estado de saúde da vítima, que recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada para acompanhamento médico.

