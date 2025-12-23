Menu
Mulher fica presa às ferragens após motorista dormir e capotar caminhonete na MS-134

Ela precisou ser socorrida e levada para um hospital da cidade de Nova Andradina

23 dezembro 2025 - 12h51Brenda Assis
O acidente aconteceu na manhã de hojeO acidente aconteceu na manhã de hoje   (Jornal da Nova)

Uma mulher ficou ferida e precisou ser socorrida durante um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (23) na rodovia MS-134, em Batayporã.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, a vítima estava em uma caminhonete Toyota Hilux seguindo como passageira de Vicentina com destino ao interior paulista quando o condutor dormiu ao volante.

Por conta disso, ele perdeu o controle de direção e saiu da pista, capotando várias vezes. O motorista e um passageiro tiveram apenas estado de choque. Já uma mulher, que estava no banco traseiro, ficou presa às ferragens.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, realizando os atendimentos necessários as vítimas e as encaminhando para o hospital de Nova Andradina. A PMR (Polícia Militar Rodoviária) também atendeu a ocorrência sinalizando a via e colhendo informações do sinistro de trânsito.

