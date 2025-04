Mulher fica sem motocicleta após marido incendiar o veículo em MS

Uma mulher teve sua motocicleta incendiada pelo próprio esposo, de 28 anos, na madrugada deste domingo (13), no Bairro Adonai, em Caarapó.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para combater um incêndio. O fogo consumiu completamente a motocicleta, e, apesar dos esforços dos bombeiros para controlar as chamas, o veículo não pôde ser salvo.

A equipe de bombeiros seguiu com o rescaldo e realizou ações para evitar que o incêndio se alastrasse para as casas vizinhas. Após o incidente, o suspeito fugiu do local. A motivação para o ato ainda não foi esclarecida, e o caso foi encaminhado à Polícia Civil para investigação.

