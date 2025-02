Mulher finge ir ao posto de saúde, mas procura delegacia após ser vítima de estupro

Um homem, de 38 anos, foi preso após estuprar a ex-companheira na cidade de Ponta Porã. A prisão aconteceu no dia 18 de fevereiro, durante as ações da operação “Sentinela da Fronteira” que tem como objetivo de combater os delitos contra as mulheres, cumprindo mandados de prisão e realizando diligências para coibir os crimes.

Conforme as informações policiais, a vítima procurou a 2ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã contando que conseguiu sair de perto do autor mentindo que iria a um posto de saúde.

Ela detalhou que foi vitima de crimes de ameaça, estupro e invasão de dispositivo informático, praticados pelo seu ex-marido.

Diante da situação, os policiais solicitaram o apoio das equipes da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) do município, indo até a casa onde o autor estava para prendê-lo em flagrante.

