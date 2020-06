Mulher flagra trio furtando casa, mas não consegue impedi-lo

Uma mulher, 27 anos, flagrou sua casa sendo furtada ao chegar na residência e ver um dos bandidos saindo do local e fugindo em um carro com outras duas pessoas dentro. O caso aconteceu nesta terça-feira (23), no Jardim Auxiliadora em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima chegava em sua casa no inicio da noite quando se deparou um Celta na frente da residência e uma pessoa saindo do imóvel, que ao ver a proprietária entrou rapidamente no carro e fugiu do local.

Ao entrar no imóvel, a vítima percebeu que o portão e a porta da sala estavam arrombados, ela também verificou que autores haviam furtado uma caixa de ferramentas, um micro-ondas, uma furadeira, roupas e uma televisão.

A vítima relatou que os autores apertaram a campainha de diversos vizinhos e quando o dono da casa saia, eles fingiam estar vendendo algum produto, a vítima acredita que o ato foi realizado para que eles pudessem descobrir quais casas estavam vazias.

O caso foi registrado como furto qualificado na Delegacia de Polícia Civil.

