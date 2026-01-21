Mulher foge após incendiar e destruir residência no Nova Lima

Incêndio provocado por uma mulher, na noite desta terça-feira, dia 20, causou danos significativos para uma residência na rua Candido Garcia de Lima, no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

A casa estava sendo alugada para outra pessoa, um homem em questão, que não estava no momento em que as chamas começaram.

Segundo consta no boletim de ocorrência, testemunhas teriam visto uma mulher ateando fogo e fugindo do local. Um vizinho acionou o Corpo de Bombeiros, que efetuou o combate as chamas.

O proprietário do imóvel compareceu ao local e não soube repassar as informações do inquilino. Foi orientado a manter a casa fechada para possível perícia, já que existe a suspeita de incêndio criminoso.

O caso foi registrado como incêndio na delegacia de plantão.

