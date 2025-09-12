Menu
Menu Busca sexta, 12 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Mulher foge com o filho no colo após apanhar do ex-companheiro em Sidrolândia

Ela levou socos, chutes e chineladas enquanto estava com o pequeno nos braços

12 setembro 2025 - 15h52Brenda Assis
Delegacia de Polícia Civil de SidrolândiaDelegacia de Polícia Civil de Sidrolândia   (Divulgação/PCMS)

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso após bater na ex-companheira, que estava com a filha de apenas 11 meses no colo. O caso aconteceu em Sidrolândia.

Conforme as informações policiais, a vítima compareceu na sede da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar em desespero e pedindo por socorro. Ela então detalhou que havia terminado o relacionamento há 3 meses, mas o homem não saiu da sua casa.

Ontem, ele chegou embriagado e passou a fazer ameaças, dizendo não aceitar o fim do relacionamento. Na sequência, o homem começou a quebrar os móveis e eletrodomésticos da casa, desferindo socos, chutes e chineladas no rosto da ex. Todas agressões aconteceram enquanto ela segurava a criança no colo.

Por sorte, a mulher conseguiu escapar e sair correndo pela rua, chegando a ser perseguida pelo homem até o quartel da PM. Segundo o site Sidrolândia News, ele fugiu, mas foi encontrado em frente a uma conveniência.

Ao ser abordado, o homem estava agressivo e precisou ser contido antes de ser colocado na viatura. O caso acabou sendo registrado na delegacia da cidade e será investigado.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O registro foi feito entre os dias 8 e 11 de setembro
Geral
Nasa registra buraco em forma de borboleta na superfície do Sol
Polícia recupera veículos adulterados e vendidos como 'bob' pela internet em Campo Grand
Polícia
Polícia recupera veículos adulterados e vendidos como 'bob' pela internet em Campo Grand
Traficantes são presos após causar acidente com carreta em Itaquiraí
Polícia
Traficantes são presos após causar acidente com carreta em Itaquiraí
Casal fica ferido após motorista perder o controle de direção em curva da BR-376
Polícia
Casal fica ferido após motorista perder o controle de direção em curva da BR-376
Caso foi registrado na Deam
Polícia
Mulher perde os dentes ao ser agredida por homem em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Motociclista morre um dia após sofrer acidente em Naviraí
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Motociclista perde parte da bochecha durante acidente com caminhão dos bombeiros na Capital
O SAMU chegou a ser acionado, mas ao chegar no endereço indicado o homem já estava sem sinais vitais
Polícia
Advogado morre engasgado com pedaço de carne de porco em Três Lagoas
Jamil Name Filho, o "Jamilzinho"
Justiça
STJ mantém Jamilzinho em presídio federal e destaca "acentuada periculosidade"
Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira
Polícia
Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira

Mais Lidas

Câmera flagrou o assassinato
Polícia
JD1TV: Com frieza, atiradores não pouparam bala para matar detento da Gameleira
Renomada no país, chef Helen Braz morre aos 49 anos na Capital
Geral
Renomada no país, chef Helen Braz morre aos 49 anos na Capital
Conflito entre jovens do Caiobá e Tarumã -
Polícia
JD1TV: Briga entre gangues mobiliza PM e assusta moradores do Coophavila
10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande
Cidade
10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande