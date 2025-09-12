Mulher foge com o filho no colo após apanhar do ex-companheiro em Sidrolândia

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso após bater na ex-companheira, que estava com a filha de apenas 11 meses no colo. O caso aconteceu em Sidrolândia.

Conforme as informações policiais, a vítima compareceu na sede da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar em desespero e pedindo por socorro. Ela então detalhou que havia terminado o relacionamento há 3 meses, mas o homem não saiu da sua casa.

Ontem, ele chegou embriagado e passou a fazer ameaças, dizendo não aceitar o fim do relacionamento. Na sequência, o homem começou a quebrar os móveis e eletrodomésticos da casa, desferindo socos, chutes e chineladas no rosto da ex. Todas agressões aconteceram enquanto ela segurava a criança no colo.

Por sorte, a mulher conseguiu escapar e sair correndo pela rua, chegando a ser perseguida pelo homem até o quartel da PM. Segundo o site Sidrolândia News, ele fugiu, mas foi encontrado em frente a uma conveniência.

Ao ser abordado, o homem estava agressivo e precisou ser contido antes de ser colocado na viatura. O caso acabou sendo registrado na delegacia da cidade e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também