Mulher foi atingida por pedrada na cabeÃ§a antes de ser queimada em buraco no Aero Rancho

Giseli Cristina Oliskowiski, de 39 anos, foi morta com uma pedrada na cabeça antes de ser carbonizada na casa em que morava com o companheiro, e autor do crime, Jeferson Nunes Ramos, na Rua Filipinas, localizada no Bairro Jardim Aero Rancho. O feminicídio aconteceu neste sábado (1°).

Conforme o apurado pelo JD1, o casal teve uma discussão, momento em que o homem acertou uma pedrada na cabeça da vítima.

Depois disso, Jeferson jogou o copo de Giseli em um buraco e ateou fogo.

Ele acabou sendo preso em flagrante pelo crime. Neste momento, é equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil, por intermédio da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), estão no local do feminicídio.

