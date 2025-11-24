Mulher foi morta com mais de 20 facadas desferidas pelo ex-marido em Dourados

A ex-guarda municipal Alliene Nunes Barbosa, de 50 anos, foi assassinada de forma brutal com mais de 20 facadas desferidas pelo ex-companheiro, o boliviano Cristian Alexandre Cabeza Henrique, preso em flagrante ao ser localizado na casa da mãe, em Dourados.

O crime de feminicídio aconteceu no final da noite deste domingo, dia 23, na frente do filho da vítima, de apenas 9 anos, que ficou trancado na residência por alguns minutos antes de conseguir sair e pedir ajuda.

Segundo o site Dourados News, Cristian usava tornozeleira eletrônica e desferiu cerca de 23 facadas na ex-companheira.

Ainda não há detalhes sobre o que motivou o crime.

A Polícia Civil, Científica e Militar estiveram atuando diretamente no local do fato e na prisão do indivíduo.

Mato Grosso do Sul agora soma 38 feminicídios somente neste ano.

